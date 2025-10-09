Михаил Шуфутинский назвал хайпом слухи о наличии у него онкологии

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Заслуженный артист России Михаил Шуфутинский в разговоре с ТАСС опроверг информацию о наличии у него онкологического заболевания и проведении операции.

"Кто-то придумывает это для того, чтобы поймать хайп. Должен разочаровать этих людей. Все совершенно нормально у меня. Я первый раз слышу об анализах, о каких-то операциях и опухолях. Не дождетесь, я чувствую себя замечательно. Никаких операций не было", – сказал исполнитель и пошутил, что не видит на своем теле следов от хирургического вмешательства.

Он уточнил, что в настоящее время гастролирует по стране. Певец уже выступил в Екатеринбурге и планирует дать концерт в Челябинске.

Ранее СМИ писали, что Шуфутинского экстренно госпитализировали. У него якобы обнаружили опухоль, которую вырезали из-за опасений, что она является злокачественной. Слухи об онкологии и операции позже опровергла PR-директор артиста Татьяна Юмашева.