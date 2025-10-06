Директор Кашпировского опроверг сообщения о его госпитализации

Фото: legion-media.com/PhotoXPress.ru

Экстрасенс Анатолий Кашпировский жив и здоров. Об этом рассказал телеграм-каналу Mash его директор Сергей.

Ранее ряд телеграм-каналов заявлял о якобы экстренной госпитализации Кашпировского.

"У него нет онкологии и даже простуды. Я не знаю, какой дебил это пишет. Мне хочется ему в глаза посмотреть", – заявил директор 86-летнего экстрасенса.

По его словам, 2 месяца назад у Кашпировского родился ребенок, поэтому в настоящее время он проводит время с ним.

Ранее общественники предложили запретить в РФ пропаганду экстрасенсов и магии, чтобы повысить уровень критического мышления граждан. Данные меры помогут защитить общество и укрепить национальное самосознание, так как различные популярные шоу про экстрасенсов формируют у зрителей некритическое восприятие реальности.

Из-за этого люди становятся подверженными различным манипуляциям, также пропаганда магии негативно влияет на научную отрасль.

