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18 ноября, 14:26

Общество

Курсы черной магии и демонологии стали популярны в России

Фото: 123RF/amaviael

Россияне стали чаще искать в Сети репетиторов по Таро и преподавателей по колдовству, демонологии, черной магии, сглазу и порче, передает телеканал Москва 24.

В настоящее время на образовательных платформах приобрести тематический курс, пройти интенсив, практикум или методику можно как за 10 рублей, так и за 250 тысяч рублей. При этом специалисты по темной магии обещают внести стабильность в жизнь человека, помочь ему с советом, например, эзотерики подскажут, как вести диалог с начальником и стоит ли подать на развод.

Такую популярность услуг слушатели курсов и клиенты тарологов объясняют так: "Это работает". Например, одна из клиенток рассказала, что всего за 20 минут ей сделали расклад, который полностью попал в точку. А другая девушка заявила, что маг ей помог решиться на проведение пластической операции.

Карты Таро в основном связаны с бессознательным, то есть образы, которые есть в картинках, каждый аркан имеет определенную картинку. Этот образ связан с определенными центрами в нашем головном мозге.
Юлия Шурухина
таролог

Однако к таким совпадениям скептически отнеслись в Госдуме. Зампред комитета ГД РФ по информационной политике Андрей Свинцов рассказал, что ему сделали расклад на красивых картинках на картоне, которые не смогли объяснить ему, как они связаны с коллективным бессознательным. Из чего депутат сделал вывод, что деятельность магов надо запрещать.

Между тем и ученые не верят в волшебные совпадения. Они считают, что тарологи – это неплохие психологи, карты – лишь красивый атрибут, а то, что предсказания сбываются – результат тщательного анализа личности.

Многие люди чисто психологически чувствуют себя уязвимыми и ищут дополнительные способы, чтобы справиться с тревогой и бессилием. Так как магические практики обещают такие простые, быстрые ответы, люди символически берут ситуацию под контроль.
Богдан Ромашкин
психолог

При этом сами тарологи говорят, что среди их коллег действительно есть много шарлатанов.

Ранее в Российской академии наук назвали гадание на картах Таро лженаукой, а тарологов – мошенниками, которые лишь пользуются уязвимостью людей в сложных ситуациях. Это, в свою очередь, может приводить к печальным последствиям для здоровья и жизни потребителей. Ученые не смогли найти никаких доказательств предсказаний по звездам или картам.

При этом депутат Свинцов уже предлагал не только запретить рекламу раскладов карт за деньги, но и блокировать все ресурсы, где публикуются такие предложения. Причина в том, что из-за возросшей популярности тарологов люди начали пренебрегать реальными методами лечения и помощи.

Курсы черной магии набирают популярность в России

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