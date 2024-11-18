Курсы черной магии и демонологии стали популярны в России

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Россияне стали чаще искать в Сети репетиторов по Таро и преподавателей по колдовству, демонологии, черной магии, сглазу и порче, передает телеканал Москва 24.

В настоящее время на образовательных платформах приобрести тематический курс, пройти интенсив, практикум или методику можно как за 10 рублей, так и за 250 тысяч рублей. При этом специалисты по темной магии обещают внести стабильность в жизнь человека, помочь ему с советом, например, эзотерики подскажут, как вести диалог с начальником и стоит ли подать на развод.

Такую популярность услуг слушатели курсов и клиенты тарологов объясняют так: "Это работает". Например, одна из клиенток рассказала, что всего за 20 минут ей сделали расклад, который полностью попал в точку. А другая девушка заявила, что маг ей помог решиться на проведение пластической операции.



Юлия Шурухина таролог Карты Таро в основном связаны с бессознательным, то есть образы, которые есть в картинках, каждый аркан имеет определенную картинку. Этот образ связан с определенными центрами в нашем головном мозге.

Однако к таким совпадениям скептически отнеслись в Госдуме. Зампред комитета ГД РФ по информационной политике Андрей Свинцов рассказал, что ему сделали расклад на красивых картинках на картоне, которые не смогли объяснить ему, как они связаны с коллективным бессознательным. Из чего депутат сделал вывод, что деятельность магов надо запрещать.

Между тем и ученые не верят в волшебные совпадения. Они считают, что тарологи – это неплохие психологи, карты – лишь красивый атрибут, а то, что предсказания сбываются – результат тщательного анализа личности.



Богдан Ромашкин психолог Многие люди чисто психологически чувствуют себя уязвимыми и ищут дополнительные способы, чтобы справиться с тревогой и бессилием. Так как магические практики обещают такие простые, быстрые ответы, люди символически берут ситуацию под контроль.

При этом сами тарологи говорят, что среди их коллег действительно есть много шарлатанов.

Ранее в Российской академии наук назвали гадание на картах Таро лженаукой, а тарологов – мошенниками, которые лишь пользуются уязвимостью людей в сложных ситуациях. Это, в свою очередь, может приводить к печальным последствиям для здоровья и жизни потребителей. Ученые не смогли найти никаких доказательств предсказаний по звездам или картам.

При этом депутат Свинцов уже предлагал не только запретить рекламу раскладов карт за деньги, но и блокировать все ресурсы, где публикуются такие предложения. Причина в том, что из-за возросшей популярности тарологов люди начали пренебрегать реальными методами лечения и помощи.

