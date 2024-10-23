Вакансии волшебника-таролога, дегустатора шоколада и сомелье сакэ появились в Москве

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Вакансии волшебника-таролога, а также упаковщика-дегустатора сладостей и сомелье сакэ появились в агрегированной базе центра "Профессии будущего". Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе департамента труда и социальной защиты населения столицы.

Так, волшебник-таролог требуется в одну из столичных кофеен. Будущему сотруднику предстоит гадать на картах и кофейной гуще для посетителей. За выполнение соответствующих условий соискателю предлагается от 80 до 90 тысяч рублей.

Упаковщика-дегустатора сладостей, который будет проверять продукцию на брак и фасовать десерты, ищет одна из шоколадных фабрик. Руководство предприятия обещает зарплату в размере 300 тысяч рублей.

Кроме того, открыта вакансия сомелье сакэ, в обязанности которого входит проведение дегустаций крепкого японского алкоголя. Для этого работодатель не требует опыта работы. Единственное условие – разбираться в вышеуказанных напитках. За это будущему соискателю будут платить от 100 тысяч рублей.

Также за 110 тысяч рублей крупная ювелирная компания готова нанять профайлера, который должен будет оценивать новых сотрудников при трудоустройстве.

В департаменте труда и социальной защиты населения Москвы рассказали, что некоторые работодатели пытаются привлечь потенциальных кандидатов необычным описанием вакансий. Например, крупная IТ-компания находится в поиске нажимателя кнопок/смотрителя в монитор/двигателя мышек. Фирма ищет специалиста службы поддержки, которому обещают заработную плату от 30 до 77 тысяч рублей.

Ранее казанский футбольный клуб "Сокол" разместил объявление о поиске таролога. Специалист по гаданию на картах нужен команде для правильного настроя, а также чтобы увеличить шансы на благоприятный исход матчей. Тарологу обещали платить от 300 тысяч рублей.

