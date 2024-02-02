Найм по звездам: какие знаки зодиака пользуются спросом у работодателей

Каждый пятый работодатель при приеме сотрудника на работу обращает внимание на его знак зодиака. К такому выводу пришли аналитики, опросившие нанимателей из всех российских регионов. Те, кто ориентируется на астрологию, заявили, что Львы являются идеальными работниками. Выясняем, стоит ли подбирать специалистов "по звездам" и какие качества соискателя действительно имеют значение.



Лев у руля

При найме сотрудников 10% работодателей всегда интересуются их знаком зодиака. К такому выводу пришли аналитики сервиса "Работа.ру", опросившие свыше 350 нанимателей из всех российских регионов. Еще 9% респондентов делают это в зависимости от предлагаемой соискателю позиции, а оставшиеся 81% признались, что не обращают внимания на астрологические параметры кандидата.

"Среди тех, кто считает астрологические характеристики важными, большая часть (74%) обращают внимание на знак зодиака, когда собеседуют руководителей. 42% опрошенных выделяют влияние гороскопа на сферу продаж, а 20% – на позицию офис-менеджера", – сказано в исследовании.

Ниже показатели в сфере обслуживания и маркетинге – 15 и 13% соответственно. Меньше всего знаками зодиака интересуются, нанимая рабочих и домашний персонал (по 5%), а также IT-специалистов (4%).





из исследования сервиса "Работа.ру" Почти половина опрошенных (42%) отметили, что идеальный сотрудник по зодиаку – это Лев. На втором месте – Дева (39%), а на третьем – Стрелец (39%).

Чуть ниже популярность Тельцов (37%), а также Козерогов, Овнов и Весов (по 33%). Еще меньше респондентов хотят видеть в своем штате Раков (28%), Близнецов (19%) и Рыб (16%). Самыми нежеланными знаками зодиака для работодателей оказались Водолеи (15%) и Скорпионы (11%). Кроме того, более половины опрошенных нанимателей хотели бы, чтобы в резюме соискателей на сайтах по поиску работы указывался знак зодиака.



Зрелый бизнес

Найм сотрудников по астрологическим параметрам не является трендом и может говорить о незрелости компании. Об этом в беседе с Москвой 24 заявила карьерный консультант, HR-бизнес-партнер Оксана Ястребова.

"За свою практику в более чем 10 лет ни разу не сталкивалась с этим как с категоричным требованием, скорее как с предложением от руководства... Чаще всего я это слышала в малом и среднем бизнесе, да и то в большинстве случаев в шутку", – рассказала эксперт.





Оксана Ястребова HR-бизнес-партнер Зрелый бизнес никогда не будет заниматься таким способом отбора. Это происходит от боязни CEO совершить ошибку при найме. Но этого можно избежать другими инструментами, наняв опытного HR, например, который будет тем же ситом.

По мнению эксперта, в настоящее время наблюдается тренд на soft skills (гибкие навыки, например, общения), поскольку обладание соискателем hard skills (узкие профессиональные навыки) – само собой разумеющееся.

В свою очередь, вице-президент Клуба молодых предпринимателей Росмолодежи, основатель Школы развития карьеры Гарри Мурадян рассказал Москве 24, что знак зодиака в теории способен помочь нанимателю предугадать, какие личностные качества есть у будущего сотрудника.

"Это попытка предположить, какие soft skills могут быть у кандидата. Он целеустремленный, настойчивый, общительный или ветреный, легкомысленный, несосредоточенный? По знаку зодиака можно предположить, как сотрудник вольется в коллектив либо возглавит его. Достаточно ли у него волевых качеств. Брать ли эти характеристики за основу и рассматривать как руководство к действию, каждый решает сам", – уточнил эксперт.

Вместе с тем Мурадян порекомендовал работодателям заранее выстраивать образ идеального кандидата по всем параметрам, включая личностные качества.





Гарри Мурадян основатель Школы развития карьеры Для линейных специалистов более важными будут профессиональные качества. Для руководящего состава большое значение имеют личные качества.

Соискателям же стоит проявить уместное поведение, приходя на собеседование. "Профессиональные качества уже оценили, прочитав резюме. Теперь надо показать свою личность. И усилить резюме дополнительными кейсами. Будьте приветливы и открыты", – уточнил Мурадян.

О многих качествах не надо говорить, поскольку их видно. Например, по словам специалиста, странно называть себя стрессоустойчивым и при этом теребить полы пиджака или же откручивать на нем пуговицы. Не стоит много болтать, но и не нужно молчать.

Кроме того, до приема на работу важно узнать все о внутренней кухне компании, добавила Ястребова. Для этого стоит задать уточняющие вопросы, касающиеся структуры службы, количества работающих специалистов, приоритетов по задачам и другие, заключила она.

