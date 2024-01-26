26 января, 17:45Общество
HR-специалист рассказала, как правильно просить о повышении
Фото: 123RF/yacobchuk
Работнику, который планирует просить повышение, следует заранее серьезно подготовиться к беседе с начальством и составить правильную презентацию. Об этом Москве 24 рассказала независимый HR-специалист Зулия Лоикова.
Если же цель сотрудника – только добиться повышения заработной платы, то рекомендуется презентовать свои конкретные достижения в цифрах.
"Если зарплата не растет, а по рынку есть более прибыльные позиции с вашими компетенциями и опытом, вы можете обсудить увеличение оклада с начальством. Подготовьтесь рассказать о своих достижениях с цифрами и фактами. Потому что зачастую руководители, даже если они плотно взаимодействуют со своим сотрудником, привыкают к каким-то операционным вещам и не видят достижений", – отметила Лоикова.
Во всех случаях, помимо подготовки, также важно выбрать правильное время для разговора с руководителем.
"Бывает, что люди не отслеживают эмоциональную составляющую. У начальника нет настроения или произошел сложный разговор. А сотрудники подходят и начинают в этот момент спрашивать о повышении зарплаты и каких-то перспективах. Это не лучшее время. Ловите удачный момент, когда руководитель что-то празднует, когда он в настроении, шутит и так далее", – заключила Лоикова.
Ранее россиянам рассказали, является ли поводом для увольнения поиск новой работы. Отмечается, что сам по себе этот факт не может стать причиной для расторжения договора. Но если сотрудник в рабочее время занят посторонними делами, то рискует получить дисциплинарное наказание. К ним, в частности, относятся замечание или выговор.
Читайте также