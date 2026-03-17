Исполнители теракта в "Крокусе" и их пособники обжаловали приговор в апелляции

Представители защиты четырех исполнителей теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл" и их пособники обжаловали приговор в апелляционной инстанции, рассказали ТАСС их адвокаты.

Один из них объяснил, что они считают решение суда чрезвычайно жестоким. Он также отметил, что была подана краткая апелляционная жалоба.

Теракт в "Крокусе" произошел 22 марта 2024 года и привел к гибели 150 человек. Уголовное дело против 19 фигурантов было выделено в отдельное производство.

Следствие установило, что преступление организовали украинские спецслужбы, которые рассчитывали дестабилизировать деятельность органов власти и расшатать внутриполитическую обстановку в России.

12 марта 2026 года 15 из 19 фигурантов получили пожизненное лишение свободы, в том числе четыре исполнителя. Еще четырех фигурантов суд приговорил к срокам от 19 лет 11 месяцев до 22 лет 6 месяцев лишения свободы.

