Москвичи выбрали имена для амурских тигрят из столичного зоопарка

Горожане выбрали имена для двух амурских тигрят, родившихся в Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

В проекте "Активный гражданин" было выбрано имя для самца, а на платформе "Активный гражданин – детям" определили кличку для его сестры. Всего в опросах поучаствовали более 203 тысяч москвичей.

Самец получил имя Уссури – в честь реки в Приморском крае, вдоль берегов которой обитают амурские тигры. За этот вариант проголосовали 34% участников. Пользователям также предлагались варианты Анюй, Лотос, Сихотэ и Ганеша.

В свою очередь, тигрице была выбрана кличка Таежка – это имя напоминает о бескрайних дальневосточных лесах, естественной среде обитания амурских тигров. За такое имя проголосовали 32% юных москвичей. Также на выбор предлагались имена Метиоха, Алинь, Зея и Ханка.

Тигрята родились в августе 2025 года, их родителями стали Шива и Амур-Орион, которые до этого жили в дикой природе. В будущем малыши помогут укрепить и обновить генофонд искусственной популяции амурского тигра. Голосование и опрос были подготовлены совместно со столичным департаментом культуры.

Ранее два детеныша большого геррозавра появились на свет в Московском зоопарке. Новорожденные вместе с родителями находятся в служебных помещениях павильона "Террариум" и пока недоступны для посетителей. Специалисты зоопарка следят за их развитием и условиями содержания.

Тем временем в "Москвариуме" на ВДНХ появились илистые прыгуны и василиски. Для новых обитателей оборудовали просторный биотопный аквариум, создали подходящий микроклимат и продумали систему кормления, соответствующую их рациону.