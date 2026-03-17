17 марта, 09:13

Хакер PalachPro совершил массовый взлом камер видеонаблюдения по всей Украине

Фото: 123RF.com/cunaplus

Пророссийский хакер PalachPro осуществил взлом уличных, придомовых и скрытых камер видеонаблюдения на территории всех украинских регионов. Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.

Со слов киберэксперта, ему удалось получить доступ более чем к 6 тысячам камер наружного и скрытого видеонаблюдения, используемых в режиме реального времени в административных, военных и городских целях. Схема была реализована благодаря длительной подготовке и проведению спецоперации.

Более того, он смог подключиться к системам видеоконтроля в близлежащих областях Украины, расположенных рядом с линией боевого соприкосновения.

Полученные данные, по мнению хакера, могут быть использованы для отслеживания украинского вооружения, солдат ВСУ, а также перемещений сотрудников украинских администраций и силовых структур.

Ранее российские хакеры группировки Killnet взломали базу данных маркетплейса производителей дронов для ВСУ. В результате были получены личные данные продавцов беспилотников, включая электронную почту, адреса лабораторий, номера телефонов и ФИО.

Кроме того, киберэкспертам стала доступна вся документация на беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Читайте также


Когда предметы гигиены становятся опасными?

На нижнем белье из-за влажности создаются идеальные условия для размножения бактерий

Постельное белье, пижамы и ночнушки могут стать причиной гнойничковых заболеваний кожи

Читать
закрыть

Как обезопасить организм в период весенней аллергии?

Пациент, знающий о реакции, должен заранее принимать назначенные препараты

Из питания важно исключить продукты, которые могут вызвать аллергию

Читать
закрыть

Зачем нужен ГОСТ на квест-комнаты?

Мера улучшит безопасность досуга и снизит риски для здоровья участников

Эксперты уверены: ГОСТ положительно скажется на сфере

Читать
закрыть

Как будет работать бытовая техника при ограничениях интернета?

Умная бытовая техника может перестать работать в России

Под угрозой могут оказаться умные чайники, телевизоры и пылесосы

Читать
закрыть

Как правильно совершить сделку с ипотечной квартирой?

Необходимо проверить, использовался ли материнский капитал и выделены ли доли детям

Важно проследить за снятием обременения банка

Читать
закрыть

Как контактировать с токсичными коллегами?

При взаимодействии с "токсиками" важно выстраивать границы

Главная ошибка – начать оправдываться, объяснять или втягиваться в эмоции

Читать
закрыть

Для чего хотят создать сайт для знакомств с богатыми москвичами?

Среди потенциальных кандидатов будут предприниматели, топ-менеджеры и IT-специалисты

Однако эксперты уверены: такой подход создаст опасный прецедент

Читать
закрыть

Что грозит за продажу сгенерированных ИИ растений на маркетплейсах?

Возможна компенсация морального вреда и штраф

Часть статьи, которую применят при наказании, зависит от сумм, на которые были обмануты потребители

Читать
закрыть

