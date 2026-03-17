Хакер PalachPro совершил массовый взлом камер видеонаблюдения по всей Украине

Пророссийский хакер PalachPro осуществил взлом уличных, придомовых и скрытых камер видеонаблюдения на территории всех украинских регионов. Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.

Со слов киберэксперта, ему удалось получить доступ более чем к 6 тысячам камер наружного и скрытого видеонаблюдения, используемых в режиме реального времени в административных, военных и городских целях. Схема была реализована благодаря длительной подготовке и проведению спецоперации.

Более того, он смог подключиться к системам видеоконтроля в близлежащих областях Украины, расположенных рядом с линией боевого соприкосновения.

Полученные данные, по мнению хакера, могут быть использованы для отслеживания украинского вооружения, солдат ВСУ, а также перемещений сотрудников украинских администраций и силовых структур.

Ранее российские хакеры группировки Killnet взломали базу данных маркетплейса производителей дронов для ВСУ. В результате были получены личные данные продавцов беспилотников, включая электронную почту, адреса лабораторий, номера телефонов и ФИО.

Кроме того, киберэкспертам стала доступна вся документация на беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ).