21 октября, 20:43Политика
Российские хакеры взломали базу данных продавцов дронов для ВСУ
Фото: 123RF.com/vershininphoto
Российские хакеры группировки Killnet взломали базу данных маркетплейса производителей дронов для ВСУ, сообщил РИА Новости представитель группировки с никнеймом KillMilk.
"В рамках очередной нашей гангстерской работы было взломано одно из первых лиц министерства диджитал-трансформации Украины", – рассказал хакер.
По его словам, были получены личные данные продавцов беспилотников, включая электронную почту, адреса лабораторий, номера телефонов и ФИО.
"BRAVE1 и украинский фонд стартапов USF открыл нам двери к более 1 500 производителей по всей Украине", – заявил KillMilk.
Кроме того, хакерам стала доступна вся документация на беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
Представитель группировки отметил, что стали известны тактико-технические характеристики таких моделей дронов, как "Скат", "Гор", Juj, Тор, Archangel Sword, DaVinci, Iron sky, Frirt Cetus, F7 , Pixel, Sirko, "Гермес", комплекс FPV "Крук" и других.
Ранее в СМИ сообщили, что Россия совершила революцию в производстве беспилотников, сделав его главным приоритетом. Резкий рост выпуска БПЛА в сочетании с новыми технологиями и тактикой создал колоссальную проблему для ВСУ, говорилось в публикации.