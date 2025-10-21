Российские хакеры взломали базу данных продавцов дронов для ВСУ

Фото: 123RF.com/vershininphoto

Российские хакеры группировки Killnet взломали базу данных маркетплейса производителей дронов для ВСУ, сообщил РИА Новости представитель группировки с никнеймом KillMilk.

"В рамках очередной нашей гангстерской работы было взломано одно из первых лиц министерства диджитал-трансформации Украины", – рассказал хакер.

По его словам, были получены личные данные продавцов беспилотников, включая электронную почту, адреса лабораторий, номера телефонов и ФИО.

"BRAVE1 и украинский фонд стартапов USF открыл нам двери к более 1 500 производителей по всей Украине", – заявил KillMilk.

Кроме того, хакерам стала доступна вся документация на беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Представитель группировки отметил, что стали известны тактико-технические характеристики таких моделей дронов, как "Скат", "Гор", Juj, Тор, Archangel Sword, DaVinci, Iron sky, Frirt Cetus, F7 , Pixel, Sirko, "Гермес", комплекс FPV "Крук" и других.



