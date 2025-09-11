Спецотряд БПЛА с пунктом управления за сотни километров от фронта создан в армии РФ

Фото: 123RF/Gudella

В российской армии появился первый специальный отряд БПЛА, оснащенный пунктом управления дронами, расположенный в сотнях километров от передовой. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Центра беспилотных систем и технологий (ЦБСТ).

Как отметили в ведомстве, центр управления разведывательными и ударными беспилотниками был сформирован на базе подразделения "Сомали" и 24-й отдельной мотострелковой бригады при поддержке партии "Единая Россия". В его распоряжение поступили БПЛА "Скворец" и программно-аппаратные комплексы "Орбита".

"ЦБСТ создает первый в российской армии специальный отряд БПЛА, способный в рамках одного пункта управления на удалении в сотнях километров от ЛБС объединять и оператора самолета-разведчика, и оператора ударного БПЛА", – рассказал председатель правления ЦБСТ Андрей Безруков.

По его словам, в процессе работы назначенный солдат с рюкзаком беспилотников будет периодически выходить из укрытия, устанавливать дрон на землю, активировать его и возвращаться обратно.

В пресс-службе подчеркнули, что ЦБСТ уже тестировал программно-аппаратный комплекс (ПАК) "Орбита" вместе с резидентом – производителем дронов "Овод". Интеграция "Орбиты" с дроном "Скворец" и системой ретрансляции его сигнала повышает эффективность применения без увеличения стоимости поражения цели.

Комплекс значительно упрощает работу операторов, сокращая время обучения с четырех недель до одного часа. Это, в свою очередь, освобождает время для освоения тактической подготовки, инженерно-саперных дисциплин и других важных навыков. Система использует искусственный интеллект и нейросетевые алгоритмы для выявления, сопровождения и поражения целей даже в условиях активного радиоэлектронного противодействия.

Ожидается, что "Орбита" и "Скворец" значительно повысят эффективность работы подразделений. В частности, они ускорят разведывательные операции, улучшат точность ударов и снизят нагрузку на операторов.

По словам руководителя Центрального исполкома "Единой России", секретаря Наблюдательного совета ЦБСТ Александра Сидякина, этот уникальный опыт станет примером того, как инновации служат бойцам, позволяя им действовать эффективно и безопасно.

"Мы делаем все для того, чтобы фронт получал самые передовые решения отечественных разработчиков, а время на подготовку бойцов использовалось максимально эффективно", – добавил он.

В середине прошлого года Владимир Путин потребовал закрыть потребности армии в БПЛА. Для этого, по словам президента, необходимо увеличивать выпуск беспилотной техники, улучшать ее тактико-технические характеристики с учетом боевого опыта, в том числе активно внедряя элементы ИИ.

Кроме того, российский лидер призвал оперативно организовать серийный выпуск дронов, а также спрогнозировать функционал применения данных устройств в будущем.