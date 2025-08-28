В России создан центр развития и применения беспилотных инженерных систем

Фото: 123RF/ververidis

Минобороны (МО) РФ объявило о создании центра подготовки, развития и применения беспилотных инженерных систем в группировке "Центр". Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

О формировании организации было доложено министру обороны РФ Андрею Белоусову в рамках совещания в инженерном соединении группировки. Ему рассказали, что в задачи центра входят разработка и модернизация БПЛА и наземных робототехнических комплексов с учетом опыта специальной военной операции. Также организация проводит обучение операторов и создает системы для сброса различных инженерных боеприпасов.

Вместе с тем главе МО РФ представили систему автоматического управления беспилотниками, которая позволяет дронам и их группам автоматически перемещаться по заданным координатам без вмешательства оператора.

Помимо этого, ему продемонстрировали наземные робототехнические комплексы, в задачи которых входит доставка материально-технических средств и провизии на передовую, дистанционное минирование местности, установка невзрывных заграждений, а также уничтожение укреплений и живой силы противника с использованием кумулятивного заряда большой мощности.

Отмечается, что ранее Белоусов поручил создать базу данных с результатами поражений противника с помощью беспилотников. Планируется, что эта информация будет использоваться, в том числе, для развития искусственного интеллекта.

В Минобороны подчеркнули, что указ был выполнен. Более того, специалисты уже апробировали программное обеспечение комплекса. Оно позволяет в автоматическом режиме обобщать и анализировать информацию о применении беспилотников от операторов.

"Внедрение комплекса позволяет увеличить эффективность применения БПЛА", – заключили в ведомстве.

В середине прошлого года Владимир Путин потребовал закрыть потребности армии в БПЛА. Для этого, по словам президента, необходимо увеличивать выпуск беспилотной техники, улучшать ее тактико-технические характеристики с учетом боевого опыта, в том числе активно внедряя элементы ИИ.

Кроме того, российский лидер призвал оперативно организовать серийный выпуск дронов, а также спрогнозировать функционал применения данных устройств в будущем.