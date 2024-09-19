Путин потребовал полностью закрыть потребности ВС РФ в беспилотниках

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Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии потребовал полностью закрыть потребности российской армии в БПЛА.

Для этого, по словам президента, необходимо постепенно увеличивать выпуск беспилотной техники, улучшать ее тактико-технические характеристики с учетом боевого опыта, в том числе активно внедряя элементы искусственного интеллекта.

"Кто быстрее реагирует на эти требования на поле боя, тот и побеждает", – добавил Путин.

Кроме того, российский лидер призвал оперативно организовать серийный выпуск дронов, а также спрогнозировать функционал применения данных устройств в будущем. Сейчас линейка беспилотных систем постоянно расширяется в России. Например, производятся безэкипажные катера и роботизированные платформы многоцелевого применения, которые будут направлены в войска, находящиеся на линии боевого соприкосновения.

Путин отметил, что благодаря применению производителями российских беспилотников передовых технологий и новых инженерных решений Россия уже получает преимущество на поле боя. В связи с этим он заявил, что тенденция развития сферы по выпуску дронов "не может не радовать". Однако еще не все задачи в этой области решены, поэтому он призвал к активной работе все организации.

Глава государства напомнил, что с 2024 года действует национальный проект "Беспилотные авиационные системы", который рассчитан до 2030 года. Он позволит нарастить выпуск отечественных компонентов и материалов для беспилотников.

"Это ключ к технологическому суверенитету в важнейшей для нас сфере", – подчеркнул Путин.

По словам президента, до 2030 года планируется создать 48 организаций в регионах РФ, где будет проводиться работа по проектированию, испытанию и выпуску БПЛА на базе особых научно-производственных центров.

Накануне Путин потребовал от российских властей укомплектовать российскую армию, в том числе соединения постоянной боевой готовности новых военных округов, обученными людьми. Именно на решение этой ключевой задачи и направлен указ о повышении штатной численности ВС РФ, который примет законную силу с 1 декабря 2024 года.

Президент также отметил, что Россия уделяет пристальное внимание техническому перевооружению армии и флота, благодаря которому в войска будут направлены уже не единичные, а серийные виды новейших высокоточных средств поражения и бронетехники, авиации, комплексов обнаружения противника и БПЛА разных типов.

