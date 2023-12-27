Минобороны РФ представило социальный портрет мобилизованного

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Минобороны России раскрыло социальные характеристики, которые описывают среднестатистического мобилизованного гражданина России. Об этом сказано в статье ведомства "Армия в цифрах – 2023", передает РБК.

Как указано в материале, среднестатистическим мобилизованным стал работающий мужчина со средним (63%) или средним специальным образованием (30%). Высшее образование есть только у 7% граждан. Также, по описанию ведомства, типичному мобилизованному примерно 35 лет.

При этом уточняется, что больше половины мужчин уже женаты (57%) и имеют детей (56,3%). Так, у трети уже есть ребенок, а у четверти – двое. Более того, многие мобилизованные прошли службу в армии (96,4%).

В Минобороны РФ подчеркнули, что в общей сложности в рамках частичной мобилизации призвали примерно 302 503 человека из 1 430 муниципальных образований.

Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что с начала года на военную службу в ВС РФ поступили 385 тысяч человек, из которых 80 тысяч – добровольцы. Темпы отбора на военную службу в ВС РФ также значительно выросли. Каждый день более 1 600 человек заключают контракты, уточнил он.

В сентябре Владимир Путин заявил, что эти люди подписывают военные контракты сознательно и понимают, что их направят в зону боевых действий.



Путин заявил, что в новой мобилизации на сегодняшний день необходимости нет