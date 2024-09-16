Путин увеличил штатную численность ВС РФ до 1,5 млн военнослужащих

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Владимир Путин потребовал нарастить штатную численность российской армии до 2 389 130 единиц, включая 1,5 миллиона военных. Соответствующий указ появился на портале опубликования правовых актов, сообщает RT.

Кроме того, российский президент призвал кабмин предусмотреть выделение Минобороны РФ бюджетных средств из федерального бюджета, которые потребуются для выполнения его поручения.

Последний раз Путин подписывал соответствующий указ в декабре 2023 года. Тогда штатная численность ВС РФ увеличилась до 2 209 130 человек, в том числе 1 320 000 военнослужащих.

В свою очередь, в Минобороны РФ объясняли, что предельная численность ВС была увеличена на 170 тысяч человек из-за роста угроз для России, которые возникают в связи с проведением СВО и расширением НАТО. Дополнительное наращивание боевого состава и численности российской армии в МО РФ назвали адекватной реакцией на агрессивную деятельность Альянса.

