Залужный признал преимущество российской военной науки

Фото: ТАСС/AP/Alberto Pezzali

Экс-главком Вооруженных сил Украины (ВСУ), посол Украины в Великобритании Валерий Залужный заявил, что вся военная наука сосредоточена в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

Он вспомнил, что когда-то радовался, что получил предложение продолжить военное обучение в Москве. В дальнейшем ему не удалось отправиться на обучение, но он все равно высоко оценил российскую военную науку. При этом Залужный заметил, что на Украине запрещено цитирование российских работ.

"Я не знаю, как тогда делать военную науку, не цитируя, потому что она вся там. К сожалению, так сложилось", – подчеркнул он.

По его словам, военное образование на Украине не должно копировать британский или американский варианты. Необходимо учитывать особенности собственного менталитета, указал экс-главком ВСУ.

В это же время Украина рискует проиграть России гонку БПЛА, сообщает радио КП со ссылкой на телеканал Sky News. По данным журналистов, Москва разрабатывает дроны, которые невозможно заглушить.

Авторы публикации подчеркнули, что победитель в конфликте Москвы и Киева будет иметь преимущество в будущих войнах. В связи с этим Западу следует оказывать Украине больше помощи, если он надеется быть на стороне победивших, считают журналисты.

При этом американский лидер Дональд Трамп ранее уже заявлял, что специалисты США тщательно изучают опыт боевых действий на Украине, включая применение беспилотников. Трамп уточнял, что это совершенно новый вид боевых действий. Отмечалось, что изучение применения БПЛА на Украине поручили, в частности, главе Пентагона Питу Хегсету.

