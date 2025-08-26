Трамп заявил, что США изучают опыт боевого применения БПЛА на Украине

Фото: ТАСС/Zuma

Специалисты США тщательно изучают опыт боевых действий на Украине, в частности, применение беспилотников. Об этом сообщил американский лидер Дональд Трамп во время общения с журналистами в Белом доме.

"Это совершенно новый вид боевых действий. Это боевые действия с применением беспилотников. Это война беспилотников", – цитирует Трампа ТАСС.

Президент США отметил, что внимательное изучение применения БПЛА на Украине поручили, в частности, главе Пентагона Питу Хегсету.

Ранее российские военнослужащие освободили Запорожское в Днепропетровской области. Во время боя за населенный пункт активную огневую поддержку штурмовикам оказывали расчеты артиллерии и беспилотной авиации.

За несколько дней до этого бойцы РФ поразили объекты военно-промышленного комплекса (ВПК) и энергетики Украины. Целью группового удара, нанесенного высокоточным оружием и ударными БПЛА, также стали военная аэродромная инфраструктура, позиции ракетных комплексов ВСУ, склады боеприпасов и имущества.