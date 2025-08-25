Фото: ТАСС/Александр Река

Освобождение села Запорожского в Днепропетровской области лишило Вооруженные силы Украины (ВСУ) очередного опорного узла обороны. Об этом сообщает Минобороны РФ.

О взятии населенного пункта под контроль российских войск стало известно 25 августа. По данным оборонного ведомства, село освободили подразделения группировки войск "Восток".

Во время боя за населенный пункт активную огневую поддержку российским штурмовикам оказывали расчеты артиллерии и беспилотной авиации. Всего в ходе операции по освобождению Запорожского было уничтожено свыше 10 единиц техники, подавлены огневые точки в лесополосе и заняты подготовленные оборонительные сооружения ВСУ.



Ранее Вооруженные силы России (ВС РФ) освободили еще один населенный пункт в Днепропетровской области – Филию. Село удалось взять под контроль в результате наступательных действий подразделений группировки войск "Центр".

До этого беспилотники "Герань-2" ВС РФ поразили спецназ Главного управления разведки (ГУР) украинских войск в районе Жадова Черниговской области.

