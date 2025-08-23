Фото: министерство обороны РФ

Вооруженные силы России освободили населенные пункты Клебан-Бык и Среднее в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, взять под контроль село Среднее удалось благодаря активным действиям подразделений группировки войск "Запад". В свою очередь, Клебан-Бык смогли освободить подразделения "Южной" группировки войск.

Ранее Вооруженные силы России освободили Новогеоргиевку в Днепропетровской области, а также Сухецкое и Панковку в ДНР. Первый населенный пункт взяли под контроль подразделения группировки войск "Восток". Подразделения "Центра" продолжили продвижение и освободили Сухецкое и Панковку.

До этого российским военным также удалось освободить населенный пункт Вороное Днепропетровской области. Это было сделано благодаря действиям подразделений группировки войск "Восток". При этом бойцы "Запада" освободили в ДНР населенный пункт Колодези.

