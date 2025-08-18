ВС РФ уничтожили авиабомбами пункты временной дислокации ВСУ в ДНР

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России при помощи авиабомб с универсальным модулем планирования и коррекции ФАБ-3000 и ФАБ-500 уничтожили пункты временной дислокации ВСУ в Мирнограде и Иванполье в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, в результате нанесения удара авиабомбой ФАБ-3000 был ликвидирован пункт 15-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины в Мирнограде. В Иванполье российские бойцы применили несколько ФАБ-500, которые уничтожили пункты 100-й отдельной мотострелковой бригады ВСУ.

Министерство добавило, что уничтожение украинских военных объектов подтвердили средства объективного контроля.

Ранее российские военные нанесли удар по месту подготовки к запуску 100 беспилотников UJ-22 и "Паляница". Минобороны РФ уточнило, что был уничтожен центр подготовки операторов дронов, склады с топливом, пункты временной дислокации украинских войск, 16 единиц транспорта.

Кроме того, ВС РФ уничтожили места хранения ракет ВСУ "Сапсан" и комплектующих к ним. Удар был нанесен оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией.

