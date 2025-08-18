18 августа, 13:53Политика
Российские военные поразили 100 БПЛА и "Паляница" в месте запуска
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Российские военные нанесли удар по месту подготовки к запуску 100 беспилотников UJ-22 и "Паляница". Об этом сообщили в Минобороны РФ, передает News.ru.
По данным оборонного ведомства, был уничтожен центр подготовки операторов дронов, склады с топливом, пункты временной дислокации украинских войск, 16 единиц транспорта.
В ведомстве добавили, что удары наносились авиацией, беспилотниками, артиллерией и ракетными войсками. Всего атаки произвели в 148 районах.
Ранее в Минобороны сообщали, что средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили в общей сумме 23 украинских БПЛА над российскими регионами в ночь на 18 августа.
Больше всего дронов было уничтожено в Тамбовской области, а именно – восемь. По два беспилотника сбили в Белгородской и Ростовской областях, еще по одному – Курской, Воронежской областях, Крыму и Краснодарском крае.