Российские военные поразили 100 БПЛА и "Паляница" в месте запуска

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военные нанесли удар по месту подготовки к запуску 100 беспилотников UJ-22 и "Паляница". Об этом сообщили в Минобороны РФ, передает News.ru.

По данным оборонного ведомства, был уничтожен центр подготовки операторов дронов, склады с топливом, пункты временной дислокации украинских войск, 16 единиц транспорта.

В ведомстве добавили, что удары наносились авиацией, беспилотниками, артиллерией и ракетными войсками. Всего атаки произвели в 148 районах.

Ранее в Минобороны сообщали, что средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили в общей сумме 23 украинских БПЛА над российскими регионами в ночь на 18 августа.

Больше всего дронов было уничтожено в Тамбовской области, а именно – восемь. По два беспилотника сбили в Белгородской и Ростовской областях, еще по одному – Курской, Воронежской областях, Крыму и Краснодарском крае.

