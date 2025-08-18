18 августа, 07:32Происшествия
Средства ПВО сбили 23 беспилотника над регионами РФ за ночь
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили в общей сумме 23 украинских беспилотника самолетного типа над российскими регионами в ночь на 18 августа. Об этом сообщили в Минобороны.
Восемь дронов уничтожили в Тамбовской области, по два БПЛА – в Белгородской и Ростовской областях, а также еще по одному – в Курской, Воронежской областях, Крыму и Краснодарском крае.
Кроме того, пять беспилотников ликвидировали над акваторией Азовского моря, еще два – над Черным морем.
Ранее четыре человека пострадали после атаки беспилотника в Белгородской области. Вражеский БПЛА атаковал коммерческий объект в поселке Ракитное. Помимо этого, аппарат повредил навес здания и два автомобиля.
Кроме того, в ФСБ сообщили о предотвращении попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершить атаку при помощи БПЛА на Смоленскую атомную электростанцию. В ведомстве отметили, что украинские военные продолжают провокации.