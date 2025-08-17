Два мирных жителя пострадали при детонации дрона ВСУ в Курской области

Фото: 123RF/savmaster

Два мирных жителя пострадали в Курской области в результате атаки БПЛА. Об этом сообщил в своем телеграм-канале врио губернатора региона Александр Хинштейн.

"В Рыльском районе вражеский FPV-дрон совершил атаку на автодороге Рыльск – Хомутовка. В результате удара пострадали два пассажира проезжающего мимо "Камаза", это мужчины 37 и 20 лет", – написал Хинштейн.

По его словам, у пострадавших закрытые черепно-мозговые и минно-взрывные травмы, а также множественные осколочные ранения.

Ранее в Курской области украинский беспилотник атаковал автомобиль, в котором ехали 52-летний мужчина с 13-летним сыном. В результате удара оба погибли на месте. Власти региона принесли искренние соболезнования семье погибших.