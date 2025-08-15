ВСУ ударили по электроподстанции в Рыльске Курской области

Фото: 123RF/tebnad

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотником электроподстанцию "Рыльск 110кВ". Об этом в своем телеграм-канале рассказал врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

"В результате удара был перебит провод, из-за чего было нарушено электроснабжение в Рыльском, Глушковском и Кореневском районе, которые запитаны от Рыльской подстанции", – написал глава области.

По его словам, аварийные бригады оперативно устранили повреждения. Сейчас электроснабжение восстановлено в полном объеме.

Ранее украинский дрон атаковал многоэтажный дом в Железнодорожном районе Курска. В здании начался пожар, огонь охватил четыре верхних этажа.

Как уточнил Хинштейн, одна из жительниц дома погибла. Трое из числа пострадавших лечатся амбулаторно, еще девять находятся в областной больнице. Среди раненых также есть ребенок 2010 года рождения.

По факту атаки было возбуждено уголовное дело о теракте. Как подчеркнули в Следственном комитете, боевики действовали в интересах высшего военного и политического руководства Украины.

