Женщина погибла при ударе БПЛА по жилому дому в Курске

Фото: телеграм-канал Baza

Украинский беспилотник атаковал многоэтажный дом в Железнодорожном районе Курска. В результате удара начался пожар, огонь охватил четыре верхних этажа здания. Одна из жительниц дома погибла, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

Еще шесть человек пострадали, один из них в тяжелом состоянии. Всем раненым оказывается необходимая медпомощь. Хинштейн выразил соболезнования родным и близким погибшей женщины.

На месте уже работают оперативные службы, они ликвидируют пожар. Власти проведут подомовой обход ближе к утру. Более подробная информация о последствиях атаки уточняется.

14 августа в Белгородской области в результате атаки украинских беспилотников на автомобили погиб один человек. Также оказались ранены три мирных жителя.

В этот же день атаке БПЛА подвергся Ростов-на-Дону. В десяти жилых домах были повреждены окна и балконы. По последним данным, число пострадавших достигло 15 человек.

Следователи возбудили уголовные тела по статье "Террористический акт" после атак ВСУ в Белгородской области и Ростове-на-Дону.