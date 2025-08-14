ВСУ вновь атаковали здание правительства Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вновь атаковали беспилотниками здание правительства Белгородской области, в результате чего оказались выбиты окна и поврежден фасад объекта. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Помимо этого, в одном из жилых домов воспламенился балкон одной из квартир. Однако в настоящее время пожар удалось потушить. Рядом с этим зданием в еще одном доме выбиты окна на нескольких этажах.

В Белгороде от атак БПЛА повреждены кровли жилого дома и торгового объекта, а также забор двух частных домов. Кроме того, осколками посечены шесть машин.

Более того, как рассказал Гладков, в поселке Разумное в результате атаки БПЛА по частному дому ранения получила женщина. Ее госпитализировали. Уже в медучреждении пострадавшей оказали всю необходимую помощь. Теперь лечение она будет продолжать амбулаторно.

"Информация о последствиях уточняется. Все службы работают на местах", – заключил губернатор.

О первом ударе ВСУ по зданию правительства Белгородской области стало известно утром 14 августа. В результате объект оказался поврежден.

Кроме того, три человека получили ранения при атаке украинского беспилотника по Белгороду. Всех их госпитализировали. При этом состояние одного из них оценивалось как тяжелое.

После этого в Белгороде были введены ограничения из-за опасности атаки БПЛА. Решение было принято по итогам внеочередного заседания оперативного штаба. В числе прочих мер, принятых на собрании, – перевод госучреждений, включая министерства и МФЦ, на дистанционный формат работы с 14 по 15 августа.

