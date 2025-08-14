Видео: телеграм-канал Don Mash

Момент атаки БПЛА по жилому дому в центре Ростова-на-Дону появился в Сети. Видео опубликовано в телеграм-канале Don Mash.

На кадрах виден взрыв от удара снаряда, от которого в небо поднялся длинный столб дыма.

Атака БПЛА в Ростове-на-Дону произошла утром 14 августа. В результате несколько многоквартирных домов на улицах Тельмана и Лермонтовской получили повреждения.

На месте ЧП находятся экстренные службы и представители администрации Ростова. Специалисты проводят обследование зданий и эвакуацию жильцов. Их направляют в пункт временного размещения на базе школы № 50.

К настоящему моменту известно о 13 раненых. Из них 2 уже госпитализированы в тяжелом состоянии. Еще 11 человек будут доставлены в больницы в ближайшее время.

