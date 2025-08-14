13 человек пострадали после атаки БПЛА в Ростове-на-Дону

Фото: телеграм-канал SHOT

13 человек получили ранения после атаки БПЛА в Ростове-на-Дону. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора области Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.

По его словам, в настоящее время госпитализированы двое пострадавших. Их состояние оценивается как тяжелое. Еще 11 человек в ближайшее время будут доставлены в больницы, добавил Слюсарь.

"Информация по пострадавшим будет уточняться", – уточнил врио главы региона.

В свою очередь, глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин заявил в своем телеграм-канале, что из-за атаки БПЛА были повреждены жилые дома, расположенные на улицах Тельмана и Лермонтовской. Сейчас специалисты проводят обследование зданий и эвакуацию жильцов.

Для эвакуированных граждан на базе школы № 50 будет организован пункт временного размещения. Скрябин попросил всех местных жителей сохранять спокойствие.

"Службы реагирования на месте, мой заместитель Дядьков Т. П. и глава района Б. Б.Месхи на месте. Организована работа оперативного штаба", – добавил глава Ростова-на-Дону.

Ранее украинские военнослужащие нанесли удар по зданию правительства Белгородской области. В результате объект был поврежден. Помимо этого, три человека получили ранения при атаке БПЛА по Белгороду. Всех их доставили в больницу. Состояние одного из госпитализированных оценивается как тяжелое.

