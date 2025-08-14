Видео: телеграм-канал Don Mash

В Ростове несколько многоквартирных домов получили повреждения из-за атаки БПЛА. Об этом в своем телеграм-канале заявил временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

По его словам, на место происшествия уже выехали экстренные службы и представители администрации Ростова.

"На данный момент есть информация об одном раненом, информация по пострадавшим уточняется", – отметил Слюсарь.

Ранее три человека получили ранения в результате атаки БПЛА, которая была нанесена Вооруженными силами Украины (ВСУ) по Белгороду. По словам главы региона Вячеслава Гладкова, мужчина с осколочными ранениями и его жена с ожогом предплечья были доставлены в областную клиническую больницу.

При этом состояние мужчины оценивается как тяжелое. Третий человек, который получил баротравму и осколочные ранения ноги, был тоже госпитализирован.

