Движение открыли на центральных набережных Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Ограничения в движении транспорта сняли на ряде центральных набережных Москвы. Об этом сообщает телеграм-канал столичного Дептранса.

В настоящий момент движение открыто на улице Тверской, а также на Москворецкой и Кремлевской набережных.

Кроме того, ограничения сняты на Сыромятнической, Костомаровской, Полуярославской, Серебрянической, Устьинской набережных и на набережной Академика Туполева.

Ранее сообщалось, что пиковая загруженность на столичных дорогах ожидается вплоть до 28 декабря. Количество автомобилей на дорогах составит примерно 2,9 миллиона. Основная нагрузка придется на центр города. При этом 1 января ожидается наименьшее количество машин в Москве.

