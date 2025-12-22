Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 декабря, 14:17

Транспорт

Пиковая загруженность на дорогах Москвы ожидается до 28 декабря

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пиковая загруженность на столичных дорогах ожидается с 22 по 28 декабря. Об этом сообщил гендиректор ГКУ "Центра организации дорожного движения" (ЦОДД) Михаил Кизлык.

По предварительным прогнозам, в этот период количество автомобилей на дорогах составит примерно 2,9 миллиона. Кроме того, Кизлык предупредил о возможном потоке дополнительных машин, которые приедут в столицу.

Основная нагрузка придется на центр города. При этом 1 января ожидается наименьшее количество автомобилей в Москве.

Кизлык добавил, что с 22 декабря ЦОДД работает в усиленном режиме для безопасного передвижения автомобилей в преддверии праздников. Основное внимание уделено функционированию более 60 тысяч светофоров в Москве. По его словам, эффективность передвижения обеспечат "зеленые волны".

"С 16:00 для организации вечернего, скажем так, часа пик, разъезда, будут организованы соответствующие региональные волны для выезда из города", – уточнил гендиректор ГКУ "Центра организации дорожного движения".

Помимо этого, он рассказал об организации работы с Госавтоинспекцией. В частности, будет осуществляться деятельность по координации действий сотрудников ГАИ, сотрудников дорожного патруля.

Кроме того, Кизлык напомнил, что в этом году ЦОДД вместе с крупными организациями создал для водителей уникальный сервис, который существует в разных городах мира.

"Мы находимся, скажем так, в лидерах с точки зрения таких городов и стран, которые представляют такой сервис, где есть обратный отсчет с точки зрения отображения времени работы сигналов и светофоров. <...> Мы будем продолжать работать, чтобы эта цифра увеличилась к 100%, и все светофоры в соответственном городе имели такую функцию с точки зрения передачи, а люди в городе Москве могли пользоваться данным функционалом", – заключил он.

Ранее водителям рекомендовали соблюдать дистанцию и скоростной режим из-за гололедицы в Москве. Столичный Дептранс посоветовал отложить поездки на автомобиле и воспользоваться городским транспортом.

Вечером 22 декабря ожидаются локальные затруднения в движении в том числе на Ярославском и Ленинградском шоссе, а также на шоссе Энтузиастов по направлению в область.

ЦОДД призвал московских водителей соблюдать дистанцию на дорогах из-за гололедицы

Читайте также


транспортгород

Главное

Какие насекомые могут жить на новогодней елке?

Зимующие на дереве насекомые будут неподвижны, так как при низких температурах их активность прекращается

На елке могут встречаться хермесы или тля

Читать
закрыть

В бачок омывателя необходимо заливать стеклоомывающую жидкость – незамерзайку

Практика рефинансирования широко распространена при падении процентных ставок на рынке

Стоит уделить внимание аккумулятору: с помощью нагрузочной вилки нужно оценить его состояние

Читать
закрыть

Почему спрос на рефинансирование ипотеки вырос к концу 2025 года?

Практика рефинансирования широко распространена при падении процентных ставок на рынке

Эксперты призывают четко оценить сопутствующие расходы и выбрать предложение с прозрачными условиями

Читать
закрыть

Чем обернется для авторынка открытие новых хабов подержанных машин?

Подобная форма продаж уже существует, однако сейчас речь идет о создании более централизованных точек

Влияние будет зависеть от того, какие именно марки, модели и в каком объеме будут представлены

Читать
закрыть

Как не стать жертвой обмана с жильем во время отпуска?

Рекомендуется пользоваться проверенными онлайн-платформами

После бронирования и оплаты стоит связаться с собственником жилья, чтобы подтвердить статус недвижимости

Читать
закрыть

Введут ли в России налоговый вычет за ветеринарные услуги?

Мера будет стимулировать регулярное обращение к ветеринарным врачам

Однако эксперты уверены: прямой пользы для владельцев животных от идеи будет немного

Читать
закрыть

Почему декабрь стал месяцем "потребительского террора" в салонах красоты?

Вместо оплаты услуг клиенты устраивают скандалы, угрожают судом и переводят неполную сумму

Юристы предупреждают: недобросовестное поведение клиентов является противоправным и запрещено законом

Читать
закрыть

Как создать новогоднюю атмосферу в офисе без последствий?

Можно использовать автономные элементы на батарейках с теплым, мягким светом

Подставки под кружки, салфетки, аккуратные статуэтки, хвойные ветки тоже создадут праздничную атмосферу

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика