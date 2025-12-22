Пиковая загруженность на дорогах Москвы ожидается до 28 декабря

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пиковая загруженность на столичных дорогах ожидается с 22 по 28 декабря. Об этом сообщил гендиректор ГКУ "Центра организации дорожного движения" (ЦОДД) Михаил Кизлык.

По предварительным прогнозам, в этот период количество автомобилей на дорогах составит примерно 2,9 миллиона. Кроме того, Кизлык предупредил о возможном потоке дополнительных машин, которые приедут в столицу.

Основная нагрузка придется на центр города. При этом 1 января ожидается наименьшее количество автомобилей в Москве.

Кизлык добавил, что с 22 декабря ЦОДД работает в усиленном режиме для безопасного передвижения автомобилей в преддверии праздников. Основное внимание уделено функционированию более 60 тысяч светофоров в Москве. По его словам, эффективность передвижения обеспечат "зеленые волны".

"С 16:00 для организации вечернего, скажем так, часа пик, разъезда, будут организованы соответствующие региональные волны для выезда из города", – уточнил гендиректор ГКУ "Центра организации дорожного движения".

Помимо этого, он рассказал об организации работы с Госавтоинспекцией. В частности, будет осуществляться деятельность по координации действий сотрудников ГАИ, сотрудников дорожного патруля.

Кроме того, Кизлык напомнил, что в этом году ЦОДД вместе с крупными организациями создал для водителей уникальный сервис, который существует в разных городах мира.

"Мы находимся, скажем так, в лидерах с точки зрения таких городов и стран, которые представляют такой сервис, где есть обратный отсчет с точки зрения отображения времени работы сигналов и светофоров. <...> Мы будем продолжать работать, чтобы эта цифра увеличилась к 100%, и все светофоры в соответственном городе имели такую функцию с точки зрения передачи, а люди в городе Москве могли пользоваться данным функционалом", – заключил он.

Ранее водителям рекомендовали соблюдать дистанцию и скоростной режим из-за гололедицы в Москве. Столичный Дептранс посоветовал отложить поездки на автомобиле и воспользоваться городским транспортом.

Вечером 22 декабря ожидаются локальные затруднения в движении в том числе на Ярославском и Ленинградском шоссе, а также на шоссе Энтузиастов по направлению в область.

