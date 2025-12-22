Форма поиска по сайту

22 декабря, 12:20

Транспорт

ЦОДД предупредил водителей о гололедице на фоне похолодания в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Водителям рекомендуется соблюдать дистанцию и скоростной режим из-за гололедицы в Москве, сообщил Дептранс со ссылкой на Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

Кроме того, нужно быть внимательным на подъемах и спусках с мостов и эстакад, а также не совершать резких маневров и не отвлекаться на телефон во время движения. При этом Дептранс посоветовал отложить поездки на автомобиле и воспользоваться городским транспортом.

"По прогнозу синоптиков, сегодня (22 декабря. – Прим. ред.) в Москве ожидаются мокрый снег, сильный ветер и к вечеру понижение температуры. Возможно образование гололедицы", – предупредили в ЦОДД.

В настоящий момент интенсивное движение фиксируется на внешней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) от Рижской эстакады до Звенигородского шоссе, а также на внешней стороне МКАД от Каширского до Бесединского шоссе. Кроме того, аналогичная дорожная ситуация отмечается на Ярославском шоссе по направлению в центр.

Вечером ожидаются локальные затруднения в движении на Ярославском и Ленинградском шоссе и шоссе Энтузиастов по направлению в область.

Ранее синоптики спрогнозировали морозы с температурой до минус 10–15 градусов в Москве в среду, 24 декабря. При этом днем максимальная температура не превысит минус 8–11 градусов, что на 7 градусов ниже климатической нормы. Из-за плотного северного ветра температура на улице будет ощущаться как 16 градусов мороза.

"Атмосфера": облачная погода ожидается в Москве 22 декабря

транспорт

