22 декабря, 10:35

Общество

15-градусные январские морозы ожидаются в столице 24 декабря

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве в среду, 24 декабря, ожидаются январские морозы до минус 10–15 градусов. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В ночь на вторник (23 декабря. – Прим. ред.) в тылу циклона пройдут заряды снега, температура воздуха начнет стремительно понижаться, и к утру столбики термометров покажут декабрьские минус 6–11 градусов, на севере области – до 14 мороза", – отметил синоптик.

По его словам, днем максимальная температура не превысит минус 8–11 градусов, что на 7 градусов ниже климатической нормы. Кроме того, из-за плотного северного ветра будет ощущаться как 16 градусов мороза.

В свою очередь, главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова уточнила, что 24 декабря станет самым холодным днем зимы в столице. На этом фоне ожидаются изменения в атмосферном давлении.

"В понедельник (22 декабря. – Прим. ред.) атмосферное давление в Москве будет ниже нормы на 4 единицы, во вторник оно повысится до 758 миллиметров ртутного столба, что выше нормы на 10 единиц", – написала Позднякова в своем телеграм-канале.

В четверг, 25 декабря, ожидается 756 миллиметров ртутного столба и резкое понижение до 737 миллиметров.

Ранее синоптики сообщали, что декабрь в этом году в Москве может стать одним из самых малоснежных с начала XXI века как по количеству выпавших осадков, так и по высоте снежного покрова.

В новогоднюю ночь в Москве и области ожидаются снег и температура до минус 5 градусов. При этом днем 1 января температура воздуха в столице составит около минус 1 градуса, по области – до минус 3 градусов.

Мощный шторм с мокрым снегом накроет Москву

обществопогодагород

