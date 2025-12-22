Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 декабря, 09:08

Общество

Желтый уровень опасности из-за гололедицы объявлен в столице

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве до 21:00 понедельника, 22 декабря, из-за гололедицы. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

По прогнозам синоптиков, днем 22 декабря в столице ожидается снегопад, в некоторых районах – гололедица и налипание мокрого снега. Вечером возможно похолодание.

Помимо этого, в Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности из-за усиления северо-западного ветра, порывы которого могут достичь 15 метров в секунду.

Ранее синоптики сообщали, что декабрь в этом году в Москве может стать одним из самых малоснежных с начала XXI века как по количеству выпавших осадков, так и по высоте снежного покрова.

На данный момент в столице за месяц выпало 13 миллиметров осадков, а максимум снежного покрова составил 3 сантиметра. В антилидерах по количеству снега также находятся декабрь 2007 года с 14 миллиметрами осадков и декабрь 2019-го с максимальной высотой снежного покрова в 4 сантиметра.

Текущий декабрь станет одним из самых малоснежных в Москве с начала века

Читайте также


обществопогодагород

Главное

В бачок омывателя необходимо заливать стеклоомывающую жидкость – незамерзайку

Практика рефинансирования широко распространена при падении процентных ставок на рынке

Стоит уделить внимание аккумулятору: с помощью нагрузочной вилки нужно оценить его состояние

Читать
закрыть

Почему спрос на рефинансирование ипотеки вырос к концу 2025 года?

Практика рефинансирования широко распространена при падении процентных ставок на рынке

Эксперты призывают четко оценить сопутствующие расходы и выбрать предложение с прозрачными условиями

Читать
закрыть

Чем обернется для авторынка открытие новых хабов подержанных машин?

Подобная форма продаж уже существует, однако сейчас речь идет о создании более централизованных точек

Влияние будет зависеть от того, какие именно марки, модели и в каком объеме будут представлены

Читать
закрыть

Как не стать жертвой обмана с жильем во время отпуска?

Рекомендуется пользоваться проверенными онлайн-платформами

После бронирования и оплаты стоит связаться с собственником жилья, чтобы подтвердить статус недвижимости

Читать
закрыть

Введут ли в России налоговый вычет за ветеринарные услуги?

Мера будет стимулировать регулярное обращение к ветеринарным врачам

Однако эксперты уверены: прямой пользы для владельцев животных от идеи будет немного

Читать
закрыть

Почему декабрь стал месяцем "потребительского террора" в салонах красоты?

Вместо оплаты услуг клиенты устраивают скандалы, угрожают судом и переводят неполную сумму

Юристы предупреждают: недобросовестное поведение клиентов является противоправным и запрещено законом

Читать
закрыть

Как создать новогоднюю атмосферу в офисе без последствий?

Можно использовать автономные элементы на батарейках с теплым, мягким светом

Подставки под кружки, салфетки, аккуратные статуэтки, хвойные ветки тоже создадут праздничную атмосферу

Читать
закрыть

Как в России будет работать самозапрет на азартные игры?

Граждане смогут добровольно отказываться от участия в азартных играх

Организациям будет запрещено принимать ставки, выдавать обменные знаки или деньги

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика