Желтый уровень опасности из-за гололедицы объявлен в столице

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве до 21:00 понедельника, 22 декабря, из-за гололедицы. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

По прогнозам синоптиков, днем 22 декабря в столице ожидается снегопад, в некоторых районах – гололедица и налипание мокрого снега. Вечером возможно похолодание.

Помимо этого, в Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности из-за усиления северо-западного ветра, порывы которого могут достичь 15 метров в секунду.

Ранее синоптики сообщали, что декабрь в этом году в Москве может стать одним из самых малоснежных с начала XXI века как по количеству выпавших осадков, так и по высоте снежного покрова.

На данный момент в столице за месяц выпало 13 миллиметров осадков, а максимум снежного покрова составил 3 сантиметра. В антилидерах по количеству снега также находятся декабрь 2007 года с 14 миллиметрами осадков и декабрь 2019-го с максимальной высотой снежного покрова в 4 сантиметра.

