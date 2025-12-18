Синоптик Тишковец: зима вернется в Москву к середине следующей недели

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Зима вернется в Москву к середине следующей недели. Об этом РИА Новости рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По словам синоптика, в этот период температура воздуха опустится до минусовых значений. При этом он предупредил, что в последние дни декабря ожидаются усиление морозов и снегопады, благодаря которым будет сформирован снежный покров.

Ранее ведущий специалист информагентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова заявила, что декабрь в Москве завершится дефицитом осадков. Она отметила, что с начала месяца выпало 12,5 миллиметра осадков, то есть 24% от нормы.

Также синоптик напомнила, что в городе наблюдался скудный снежный покров, высота которого не превышала 3 сантиметров. Метеоролог обратила внимание и на то, что среднесуточная температура на базовой станции ВДНХ остается положительной – 0,2 градуса тепла. Она заявила, что этот показатель выше нормы на 4 градуса.

