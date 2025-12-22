Мокрый снег и порывистый ветер ожидаются в Москве 22 декабря

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Облачная погода, порывистый ветер и осадки в виде мокрого снега ожидаются в столице в понедельник, 22 декабря. Гидрометцентр РФ также предупредил горожан о гололеде на дорогах и налипании снега.

По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в Москве будет в пределах от 0 до плюс 2 градусов, по области – от минус 3 до плюс 2 градусов.

Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду, местами возможны порывы до 15 метров в секунду. Атмосферное давление составит 743 миллиметра ртутного столба.

Ночью температура в столице может резко понизиться до минус 10 градусов, а в Подмосковье – до минус 12 градусов.

На этой неделе в Москве появится снежный покров. В понедельник и вторник, 22 и 23 декабря, в столице пройдет снегопад, которого будет достаточно для формирования покрова, однако его высота останется незначительной.

Вместе с тем синоптики ожидают, что декабрь в Москве завершится дефицитом осадков. По данным метеорологов, с начала месяца выпало 12,5 миллиметра осадков, то есть 24% от нормы.