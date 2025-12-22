22 декабря, 06:17Общество
Мокрый снег и порывистый ветер ожидаются в Москве 22 декабря
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Облачная погода, порывистый ветер и осадки в виде мокрого снега ожидаются в столице в понедельник, 22 декабря. Гидрометцентр РФ также предупредил горожан о гололеде на дорогах и налипании снега.
По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в Москве будет в пределах от 0 до плюс 2 градусов, по области – от минус 3 до плюс 2 градусов.
Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду, местами возможны порывы до 15 метров в секунду. Атмосферное давление составит 743 миллиметра ртутного столба.
Ночью температура в столице может резко понизиться до минус 10 градусов, а в Подмосковье – до минус 12 градусов.
На этой неделе в Москве появится снежный покров. В понедельник и вторник, 22 и 23 декабря, в столице пройдет снегопад, которого будет достаточно для формирования покрова, однако его высота останется незначительной.
Вместе с тем синоптики ожидают, что декабрь в Москве завершится дефицитом осадков. По данным метеорологов, с начала месяца выпало 12,5 миллиметра осадков, то есть 24% от нормы.
Декабрь завершится в Москве аномалией температуры и дефицитом осадков