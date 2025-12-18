Форма поиска по сайту

18 декабря, 16:43

Город
Эколог Рыбальченко: медведи смогут пережить теплую зиму за счет накопленного жира

Эколог рассказал, как капризы погоды повлияют на спячку диких животных

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Теплый декабрь без снега не создаст серьезных проблем для диких животных, в том числе для медведей и ежей, рассказал телеканалу "360" эколог Илья Рыбальченко.

Основная сложность, например для медведей, связана с сокращением подножного корма, которым они питаются в это время, но поводов говорить о катастрофе нет.

Эколог пояснил, что спячка медведей – это не обычный сон, а состояние, близкое к анабиозу. В этот период у животных снижается температура тела и замедляется обмен веществ, что позволяет экономно расходовать энергию и прожить на накопленных жировых запасах до конца зимы. При сохранении активного образа жизни эти запасы тратятся значительно быстрее.

Гораздо большую угрозу для популяции медведей, как считает Рыбальченко, представляют не капризы погоды, а браконьерство, поскольку именно человеческий фактор наносит наибольший вред.

Помимо этого, эксперт рассказал о правилах поведения при встрече с медведем в лесу. Он порекомендовал не привлекать к себе внимания и медленно отойти примерно на 15 метров. На таком расстоянии зверь, как правило, теряет интерес к человеку.

Говоря о ежах, эколог отметил, что им будет легче пережить зиму.

"Ежику гораздо проще найти себе укромное местечко, где он бы мог провести и зиму, и Новый год тоже. Все-таки они маленькие", – отметил эксперт.

По его мнению, они успеют подготовиться к зиме вовремя и смогут сделать это быстро и без травм.

Эколог напомнил, что подобные погодные условия уже наблюдались в прошлые годы и не приводили к негативным последствиям для фауны.

Ранее Рыбальченко рассказал, что в Подмосковье выросло число медведей, в том числе тех, кто из-за теплой погоды не ушел в спячку или засыпает позже обычного. В связи с этим вероятность встретить зверя в лесу сейчас выше.

По его словам, рост популяции связан с природоохранными мерами и естественным размножением, а также с миграцией животных из соседних регионов. Кроме того, люди активно осваивают лесные территории, из-за чего медведи все чаще оказываются рядом с жильем.

