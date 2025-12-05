Столичные бобры подготовились к зиме

Фото: Иван Башинский

Бобры в Москве завершили подготовку к зиме, сообщил старший научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова РАН, кандидат биологических наук Иван Башинский.

"Большинство бобров, постоянно проживающих в черте Москвы, завершили подготовку к зимнему сезону – они заготовили запасы корма и укрепили свои жилища и хатки, готовясь переждать в них холода", – передает слова ученого пресс-служба института.

По словам Башинского, при заготовке корма бобры валят деревья, чтобы добраться до тонких веток, которые они подтаскивают ближе к норе. Вход в нее всегда находится под водой. Животные укладывают ветки большой кучей на дно, чтобы к ним можно было добраться, даже если водоем покроется толстым слоем льда.

"Любопытно, что на Бобровом острове в Нагатинском затоне, где сейчас проживает семья бобров, животные проделывают довольно длинный путь, чтобы добраться до самых вкусных для себя деревьев – осин", – отметил специалист.

Он объяснил, что на острове истощена кормовая база. На земле заметили тропы длиной более 100 метров от берега в центр острова, к осине, тогда как обычно бобры не отходят от берега дальше 20–25 метров.

В преддверии зимнего периода грызуны также укрепляют свои норы и хатки. Последние они строят из смеси веток и ила, чтобы защититься от хищников. Внутри хатки тепло и сухо, пол выстлан толстым слоем стружки. Животные также роют дополнительные норы, которые зачастую соединяются с основным жилищем подземными тоннелями.

Зимой бобры не впадают в спячку, а просто становятся менее активными, отметил биолог. Большую часть времени животные проводят в норе. На поверхность они выходят, чтобы подкрепиться, используя заготовленные запасы.

По мнению Башинского, бобры давно стали полноценными жителями Москвы. В городе они чаще всего обитают в парковых зонах. Например, территория в парках Покровского-Стрешнева и Свиблова зонирована, там заранее выделены места, предназначенные для грызунов.

Для организации пространств, где предполагается наличие и людей, и животных, можно применять технику высадки "отвлекающих насаждений", когда в уединенных местах искусственно создаются заросли, служащие естественным разделителем территорий, уточнил ученый.

Помимо этого, продолжил эксперт, для создания комфортных условий сосуществования москвичей и бобров в городской черте разрабатываются специальные меры, включающие в себя адаптацию береговой линии и защиту зеленых насаждений. Чтобы берег не привлекал животных как место для строительства жилищ, на него укладывают плиты или сетки.

Дополнительно устанавливаются ограждения вокруг отдельных ценных деревьев. Это не мешает передвижению бобров, но защищает конкретные объекты от порчи ими.

Ранее эксперты провели полевое исследование фауны Бобрового острова и выяснили, что его нужно очистить. Также там необходимо улучшить условия жизни бобров. На острове много мусора, в том числе покрышки, арматура, нелегальные постройки. После очистки предлагается высадить на территории острова привлекательные для животных деревья и углубить дно у берега, чтобы бобры могли выкопать себе новые норы.