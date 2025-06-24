Биолог Глазков: забирать ежей из естественной среды обитания опасно

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Забирать ежей из естественной среды обитания опасно как для животных, так и для людей, рассказал Агентству "Москва" биолог, кандидат биологических наук Павел Глазков.

Как пояснил эксперт, ежихи выращивают детенышей самостоятельно, без участия самцов. Если подобрать ежа на улице и оставить в доме на неделю, это может оказаться самка, и за эти дни детеныши погибнут.

Глазков также отметил, что ежи вылизывают свои иголки, из-за чего на них могут остаться вирусы, опасные для человека. Идти на контакт с животным и прикасаться к нему может быть опасно.

"Он может кольнуть вас иголкой с высохшей слюной, и вы рискуете заразиться рядом опасных заболеваний. Поэтому не гладьте ежа ни в коем случае", – подчеркнул биолог.

Ранее жителям и гостям Москвы рассказали, по каким экотропам можно прогуляться в столице. Например, в парке "Яуза" можно встретить бобров и выдр, а также увидеть серую и черную ольху, осину или липу. В "Битцевском лесу" во время прогулки можно наткнуться на белку или зайца-русака, а в природно-историческом парке "Тушинский" увидеть ежей и краснокнижных дубоносов.