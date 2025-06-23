Энтомолог Каширский рассказал о появлении перелетной саранчи в ТиНАО

Клещи с анаплазмозом стали чаще встречаться в Центральной России, предупредили эксперты. Какие еще нетипичные насекомые могут появиться в столичном регионе, разбиралась Москва 24.
Последствия потепления
Клещи, зараженные анаплазмозом, начали активно распространяться на фоне аномально теплых зим. Если раньше такие существа были характерны для восточных и южных регионов, то теперь они достигли центральной части России, сообщила Агентству "Москва" доцент центра образовательных программ Физтех-школы биологической и медицинской физики Московского физико-технического института Виктория Скобеева.
Анаплазмоз может протекать без симптомов, однако иногда заболевание проявляется в виде температуры, слабости и анемии. По словам Скобеевой, эти симптомы могут пройти за месяц. Однако в тяжелых случаях может быть рвота, судороги и неврологические нарушения, добавила она.
"По сравнению с бореллиозом анаплазмоз менее опасен – обе инфекции излечимы антибиотиками. <...> Анаплазма прячется внутри клеток, поэтому создать вакцину сложно, но стандартные антибиотики эффективны против инфекции", – заключила врач.
Опасности нет?
Клещи с анаплазмозом и раньше встречались в Центральной России, заявил Москве 24 научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.
В то же время опасаться новых видов насекомых и других членистоногих, переносящих те или иные инфекции, не следует. По словам ученого, риски появления всех гипотетически опасных видов тщательно контролируются.
А вот энтомолог Александр Каширский, в свою очередь, рассказал Москве 24, что в центральной части России стали чаще встречаться "южные насекомые".
"Например, в ТиНАО уже есть перелетная саранча. Обычно их особи образуют стада, которые вредят урожаю, но в данном случае никакой опасности нет. Местные виды живут одиночно", – отметил специалист.
Также энтомолог пояснил, что прогнозировать появление новых видов насекомых в Центральной России сложно. Процесс зависит не только от климатических условий, но и других факторов, которые невозможно предсказать. Например, ежегодные резкие вспышки численности, заключил Каширский.