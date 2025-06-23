Энтомолог Каширский рассказал о появлении перелетной саранчи в ТиНАО

Клещи с анаплазмозом стали чаще встречаться в Центральной России, предупредили эксперты. Какие еще нетипичные насекомые могут появиться в столичном регионе, разбиралась Москва 24.

Последствия потепления

Клещи, зараженные анаплазмозом, начали активно распространяться на фоне аномально теплых зим. Если раньше такие существа были характерны для восточных и южных регионов, то теперь они достигли центральной части России, сообщила Агентству "Москва" доцент центра образовательных программ Физтех-школы биологической и медицинской физики Московского физико-технического института Виктория Скобеева.





Виктория Скобеева доцент центра образовательных программ Физтех-школы биологической и медицинской физики Московского физико-технического института Сезон активности клещей увеличивается, но новых мутаций у возбудителя пока не обнаружено. Ученые не исключают, что при дальнейшем потеплении анаплазмоз может стать эндемичным для всего Центрального региона.

Анаплазмоз может протекать без симптомов, однако иногда заболевание проявляется в виде температуры, слабости и анемии. По словам Скобеевой, эти симптомы могут пройти за месяц. Однако в тяжелых случаях может быть рвота, судороги и неврологические нарушения, добавила она.

"По сравнению с бореллиозом анаплазмоз менее опасен – обе инфекции излечимы антибиотиками. <...> Анаплазма прячется внутри клеток, поэтому создать вакцину сложно, но стандартные антибиотики эффективны против инфекции", – заключила врач.



Анаплазмоз стремительно разрушает клетки иммунной системы и провоцирует воспаление внутренних органов. Также у человека может диагностироваться нарушение работы почек или воспаление печени. При этом в большинстве случаев заболевание проходит в легкой форме, а осложнения обычно происходят при ослабленном иммунитете.



Опасности нет?

Фото: Москва 24

Клещи с анаплазмозом и раньше встречались в Центральной России, заявил Москве 24 научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.





Вадим Марьинский научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Действительно, в настоящее время случаев заболевания регистрируется все больше. Но, скорее всего, это связано с улучшением диагностики.

В то же время опасаться новых видов насекомых и других членистоногих, переносящих те или иные инфекции, не следует. По словам ученого, риски появления всех гипотетически опасных видов тщательно контролируются.

А вот энтомолог Александр Каширский, в свою очередь, рассказал Москве 24, что в центральной части России стали чаще встречаться "южные насекомые".

"Например, в ТиНАО уже есть перелетная саранча. Обычно их особи образуют стада, которые вредят урожаю, но в данном случае никакой опасности нет. Местные виды живут одиночно", – отметил специалист.





Александр Каширский энтомолог Добираются до столичного региона и богомолы обыкновенные. Говорить, что они уже обжились здесь, рано, но если это произойдет, то будет хорошо. Особенно для садоводов, так как эти насекомые истребляют вредителей.

Также энтомолог пояснил, что прогнозировать появление новых видов насекомых в Центральной России сложно. Процесс зависит не только от климатических условий, но и других факторов, которые невозможно предсказать. Например, ежегодные резкие вспышки численности, заключил Каширский.

