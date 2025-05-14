Владельцы питомцев смогут найти клещей при помощи смартфона

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Владельцы домашних животных могут обнаруживать клещей с помощью стандартного приложения "Лупа" на iPhone. Такой лайфхак распространился в социальных сетях.

Чтобы найти клеща, нужно открыть приложение, включить фильтр "Инвертированный" и навести камеру на шерсть питомца. Данный метод работает за счет изменения цветового спектра, что делает паразитов более заметными.

Ранее сообщалось, что случаи укусов клещей зафиксировали при посещении парков "Сокольники", "Лосиный остров", "Измайлово", "Кусково" и "Серебряный бор".

С начала года жители поставили более 32 тысяч прививок, из них 8 130 человек прошли полный курс вакцинации против клещевого вирусного энцефалита, в том числе и 2 429 детей.

Роспотребнадзор рекомендует во время прогулок в парках передвигаться только по специально отведенным пешеходным маршрутам и использовать репелленты для обработки открытых участков тела и одежды. Эпидемиологическая ситуация находится на постоянном контроле федеральной службы.