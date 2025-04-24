Случаи укусов клещей зафиксированы при посещении пяти парков в Москве

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Случаи укусов клещей зафиксировали при посещении парков "Сокольники", "Лосиный остров", "Измайлово", "Кусково" и "Серебряный бор" в Москве, передает пресс-служба Роспотребнадзора по столице.

В ведомстве уточнили, что территория столицы не эндемична по клещевому вирусному энцефалиту, однако специалисты ежегодно регистрируют завозные случаи. Для пресечения распространения инфекции в организациях московского Депздрава проводятся бесплатные профилактические прививки.

С начала 2025 года было сделано более 32 тысяч прививок, из них 8 130 человек прошли полный курс вакцинации против клещевого вирусного энцефалита, в том числе и 2 429 детей.

При этом в течение 17-й недели текущего года в медучреждения мегаполиса обращались жители столицы, пострадавшие от укусов клещей, в основном во время поездок за пределы города и в Московскую область, пояснили в федеральной службе.

В связи с этим Роспотребнадзор рекомендовал на прогулках в парках и лесопарковых зонах передвигаться только по специально отведенным пешеходным маршрутам и использовать репелленты для обработки открытых участков тела и одежды.

При этом в целях выявления возбудителей инфекций, которые передаются клещами, в лабораториях федеральной службы в нынешнем сезоне было проведено исследование 1 036 клещей, в рамках которых не было зафиксировано ни одного случая заражения насекомых вирусом энцефалита. Однако из 421 клеща, доставленного населением, было выявлено 38 инфицированных боррелиями.

"Эпидемиологическая ситуация по заболеваниям, передаваемым с укусами клещей, находится на постоянном контроле Управления Роспотребнадзора по Москве", – заключили в пресс-службе.

При укусе клеща россиянам советуют сразу начать пить антибиотики, так как это может привести к боррелиозу, известному как болезнь Лайма. О заражении инфекцией может свидетельствовать красное пятно на месте укуса. Однако анализ на инфекцию становится положительным через 1–2 недели, а лечение нужно начать не позже чем через 72 часа после укуса.