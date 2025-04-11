Роспотребнадзор зафиксировал случаи укусов клещей в Москве

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В Москве проводится мониторинг природных территорий, где были зафиксированы случаи укусов клещей. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора.

По данным надзорного ведомства, случаи укусов клещей зафиксировали в парках "Лосиный", "Кусковский", лесопарках "Лосиный остров", "Серебряный бор", а также в лесопарковых зонах в ТиНАО.

"Территория города Москвы не эндемична по клещевому вирусному энцефалиту, ежегодно регистрируются только завозные случаи у лиц, выехавших на эндемичные территории без прививок", – говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре также отметили, что в целях профилактики клещевого энцефалита горожанам, которые отправляются на эндемичные территории, проводятся бесплатные профилактические прививки в медучреждениях города.

"С 01.01.2025 проведено 22 199 прививок, полный курс вакцинации против клещевого вирусного энцефалита получили 8 013 человек", – добавили в ведомстве.

Там также уточнили, что за 15 недель текущего года уже было исследовано 274 клеща, из них только 10 оказались инфицированы боррелиями.

Ранее россиян призвали помнить о мерах профилактики и вакцинироваться от клещевого вирусного энцефалита. Поставить прививку особенно важно жителям территорий, где членистоногие широко распространены, – на Урале и в Сибири. На эти части страны приходится более 60% случаев заболевания.

Вместе с тем начальник отдела мониторинга биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Азамат Кунафин рассказал москвичам, что в городе клещи встречаются на всех зеленых территориях – в заказнике "Долгие пруды", национальном парке "Лосиный остров", парках "Сокольники", "Останкино", "Битцевский лес" и других.