Инфекционист Мескина рассказала, какие болезни переносят клещи в Московском регионе

Клещи могут проснуться в России уже в марте из-за аномально теплой зимы, предупредили в Роспотребнадзоре. Какие болезни они переносят и что делать при обнаружении их на себе – в материале Москвы 24.

Раньше времени

В большинстве российских регионов сезон клещей обычно приходится на апрель, однако в 2025 году из-за теплой и бесснежной зимы он может начаться уже в марте. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора. Причем в ведомстве отметили, что специалисты фиксировали единичные случаи укусов в Краснодарском и Ставропольском крае, Республике Крым, Севастополе и Ростовской области еще в январе.

Ранее россиянам напомнили, что преждевременное пробуждение клещей уже регистрировали в РФ в середине марта 2014-го. Тогда погода также была малоснежной и теплой.





Обычно клещи просыпаются весной, когда сходит снежный покров и воздух прогревается до плюс 1–3 градусов. Активными же паразиты становятся при температуре до плюс 10, пояснили в Роспотребнадзоре. Между тем специалист прогностического центра "Метео" Александр Ильин сообщил , что всплеск тепла до 10–12 градусов в столице придется на период с 8 по 11 марта.

В связи с обстановкой специалисты призвали помнить о мерах профилактики и вакцинироваться от клещевого вирусного энцефалита (КВЭ). Поставить прививку особенно важно жителям территорий, где членистоногие широко распространены, – на Урале и в Сибири. На эти части страны приходится более 60% случаев КВЭ, подчеркнули в ведомстве.

В целях безопасности территории высокого риска заражения также обрабатываются специальными средствами. В Москве процедуру проведут, как только установится стабильно теплая погода, отметили в Роспотребнадзоре.

Кроме того, необходимо соблюдать осторожность в парках и лесах. В ведомстве призвали использовать репелленты и носить светлую, закрытую одежду, а также регулярно осматривать себя и домашних животных после прогулок на природе.

Основные угрозы

Фото: 123 RF/lightpoet

В столице клещи встречаются на всех зеленых территориях – в заказнике "Долгие пруды", национальном парке "Лосиный остров", парках "Сокольники", "Останкино", "Битцевский лес" и других. Об этом Москве 24 рассказал начальник отдела мониторинга биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Азамат Кунафин.

"Эти беспозвоночные животные всегда есть на траве. Они не спрыгивают на людей с деревьев. Соответственно, посещая природную территорию, необходимо гулять по дорожкам, избегать мест с травой, особенно высокой", – отметил эксперт.

При этом у заболеваний, переносчиками которых являются клещи, ограниченный ареал распространения. К примеру, в столичном регионе, Калуге, Твери и других городах Центральной России речь идет преимущественно о боррелиозе (болезни Лайма), рассказала Москве 24 врач-инфекционист Елена Мескина.

По ее словам, при заражении, как правило, на коже появляется ярко-розовое пятно. Приобретая кольцевидную форму, оно постепенно увеличивается и может разрастись до крупных размеров. Однако при оперативном лечении заболевание переносится довольно легко, пациентам даже не требуется госпитализация, пояснила специалист.

"Если среагировать быстро, выздороветь нетрудно – достаточно пропить двухнедельный курс антибиотиков. Плюс нужно прилежно соблюдать режим, чтобы эффективность лечения была очень высокой", – сказала Мескина.





Елена Мескина врач-инфекционист Однако, если вовремя не заметить инфекцию, она может протекать вплоть до трех месяцев и впоследствии приобрести хроническую форму. Это даст осложнения на суставы, сердце и головной мозг.

В то же время в Центральной России практически не распространен вирус клещевого энцефалита (КВЭ) – он редко встречается лишь в отдельных районах, отметила Мескина. Это заболевание протекает тяжело и для него характерны симптомы, напоминающие грипп: боль в голове и глазах, слабость, тошнота, снижение или, наоборот, обострение реакций на внешние раздражители.

"К сожалению, препаратов, которые действуют на сам вирус, нет. Поэтому важно соблюдать профилактику и вакцинироваться", – напомнила врач.

Не все клещи являются переносчиками инфекций, однако в любом случае важно проявлять бдительность, подчеркнула Мескина. Обнаружив паразита на себе, следует сначала извлечь его – и чем раньше, тем меньше вероятность заражения. Для этого лучше сразу обратиться к врачам, однако при отсутствии такой возможности это получится сделать самостоятельно.





Елена Мескина врач-инфекционист Удалять членистоногое рекомендуется с помощью специальной палочки – клещедера. Еще можно использовать обычную нитку. Нужно сначала сдавить шейку клеща, но не сильно, чтобы голова не отделилась, и вращать его против часовой стрелки, аккуратно вытягивая на себя по вертикали. Потом необходимо продезинфицировать место укуса.

Снятого паразита следует поместить в любой сосуд и доставить в лабораторию, чтобы выяснить, не был ли он заражен. На основании результатов исследований специалисты при необходимости подберут курс лечения, резюмировала Мескина.