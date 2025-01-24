Роспотребнадзор не фиксировал обращения жителей столицы об обнаружении клещей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Роспотребнадзор заявил, что сообщений об обнаружении или присасывании клещей в Москве в ведомство пока не поступало.

"В зимне-весенний период 2024–2025 годов наблюдается превышение температурной нормы воздуха, что может повлечь за собой раннюю активизацию клещей и более ранний контакт людей с клещами – переносчиками инфекции", – цитирует службу Агентство "Москва".

Кроме того, ведомство отметило, что обработка территории столицы от клещей будет проведена, как только в городе установится стабильно теплая погода, которая позволит прогреть участки, свободные от снега.

Ранее служба обращала внимание, что клещи могут активизироваться раньше обычного срока из-за теплой и бесснежной погоды.

Однако Роспотребнадзор напомнил, что в малоснежную теплую зиму 2014 года, когда температура выше 0 фиксировалась уже с 12 февраля, сезон присасывания клещей начался не в апреле, а в середине марта.