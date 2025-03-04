Синоптик Ильин сообщил, что всплеск тепла в Москве ожидается с 8 по 11 марта

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В конце этой недели в Москве ожидается заметное потепление. Как рассказал RT специалист прогностического центра "Метео" Александр Ильин, всплеск тепла произойдет в столице с 8 по 11 марта.

По словам синоптика, в этот период дневная температура поднимется до 10–12 градусов. Плюсовые значения ожидаются и в ночные часы. Атмосферное давление в Москве начнет расти после 6 марта, сообщил специалист.

Кроме того, Ильин призвал водителей, которые используют автомобиль только днем, не ждать и начать менять резину.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что столбик термометра может подняться до отметки в плюс 14 градусов в Москве в ближайшие выходные. В связи с этим синоптик не исключил возможность установления нового рекорда для 8 марта, который был зафиксирован в 2020 году. Тогда температура воздуха поднялась до плюс 8,6 градуса.

В свою очередь, главный специалист агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова отметила, что к прогнозу, обещающему 14 градусов в столице 8 марта, следует относиться осторожно. По ее словам, температура в этот день будет на уровне 7 градусов.