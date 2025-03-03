Синоптик Тишковец: температура до плюс 14 градусов ожидается в Москве в выходные

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Столбик термометра может подняться до отметки в плюс 14 градусов в Москве в ближайшие выходные. Об этом РИА Новости заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

В связи с этим синоптик не исключил возможность установления нового рекорда для 8 марта, который был зафиксирован в 2020 году. Тогда температура воздуха поднялась до плюс 8,6 градуса. Также, по его словам, рекорд может быть побит и 9 марта.

В таких условиях, как считает Тишковец, к 8 марта от снега не останется и следа.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд между тем в беседе с ТАСС спрогнозировал небольшой кратковременный дождь в Москве 8 марта. По его словам, в этот день столбик термометра поднимется до плюс 5 градусов. Он добавил, что такая погода днем по отношению к норме будет теплой. Ночью синоптик ожидает около 0 градусов.

Начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков также охарактеризовал погоду в Москве в Международный женский день, 8 марта, как пасмурную. Он прогнозирует до 3 градусов тепла днем и отсутствие осадков. Ночью при этом ожидается небольшой минус, уточнил он.

