Синоптик Вильфанд спрогнозировал резкое падение давления в Москве к 4 марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Москвичей ожидает резкое падение давления ко вторнику, 4 марта, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с РБК.

Ожидается, что атмосферное давление в этот день резко упадет на 25 миллиметров ртутного столба. В это же время не исключены небольшие осадки – дождь, снег и мокрый снег, отметил Вильфанд.

"В ближайшую ночь (1 марта. – Прим. ред.) температура будет от минус 5 до минус 1 градуса. Это уже существенно выше, чем в последнюю неделю: там были двузначные показатели", – указал специалист.

Таким образом, в субботу значительные морозы прекратятся. В ночь на понедельник, 3 марта, столбики термометров покажут от минус 7 до минус 3 градусов, а на 4 марта – от минус 6 до минус 1. Следующей ночью температура будет колебаться в районе минус 5 и 0 градусов.

"К середине недели температура ночью будет около нулевой отметки – от минус 3 до плюс 2 градусов", – отметил Вильфанд.

Днем первого числа следующего месяца будет от минус 2 до плюс 3 градусов, в выходные дневная температура не будет падать ниже 0. По словам синоптика, начнется температурная аномалия – 1 марта столбики термометров поднимутся на 1,5–2 градуса выше нормы, а 2 марта – на 2,5 градуса.

"Далее, в течение недели, температура будет примерно на 3 градуса выше нормы. Нельзя сказать, что это бурная весна, но все-таки температура выше многолетних значений. К 5–6 марта температура может быть выше 5 градусов", – указал он.

По данным Вильфанда, в некоторых регионах страны сложилась необычная ситуация, когда весна приходит с севера. Виной тому перемещение воздушных масс, которые проходят по западным областям России на север, из-за чего температура в Карелии, Ленинградской, Новгородской и даже Архангельской областях выше, чем на юге Европейской России.

Ранее представитель Росгидромета Анатолий Цыганков указывал, что в Международный женский день, 8 марта, москвичей ждет пасмурная погода и до 3 градусов тепла. Сильных осадков не ожидается, но ночью столбики термометров покажут минус.

