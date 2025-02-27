Синоптик Цыганков: пасмурная погода и до 3 градусов тепла ожидается в Москве 8 марта

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пасмурная погода и до 3 градусов тепла днем ожидается в Москве в Международный женский день, 8 марта, рассказал начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков.

По его словам, в этот день в городе будет преимущественно без осадков. Ночью при этом прогнозируется небольшой минус.

Однако в ближайшие дни горожанам все же стоит приготовиться к осадкам, предупредил синоптик. Небольшой снег выпадет в воскресенье, 2 марта, также снежные осадки пройдут и 5–6 марта.

"То есть к 8 марта снег еще будет лежать", – указал Цыганков в беседе с Агентством "Москва".

При этом календарная весна в мегаполисе начнется с положительной температурной аномалии. К выходным, 1 и 2 марта, значения повысятся до плюс 2 градусов. Однако ночью в городе будет преобладать слабоотрицательная температура со средним нулевым значением.

Вместе с тем москвичам посоветовали менять зимнюю резину не раньше конца марта. До этого времени в ночные часы еще может быть минусовая температура.

