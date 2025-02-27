Синоптик Цыганков: москвичам лучше менять резину не раньше конца марта

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Самым лучшим периодом для смены зимней резины на летнюю станет конец марта – начало апреля. Такое мнение высказал начальник отдела управления в кризисных ситуациях "Росгидромета" Анатолий Цыганков в беседе с Агентством "Москва".

Он напомнил, что обычно автомобилисты меняют резину в начале апреля, так как март, согласно данным последних лет, считается зимним месяцем.

Сейчас, по словам синоптика, температура воздуха в Москве держится на уровне климатической нормы. В дальнейшем, как он утверждает, будет фиксироваться аналогичная ситуация.

"До 20 марта в ночные часы еще может быть минусовая температура, а после обычно переход на плюсовую температуру", – объяснил Цыганков, отметив, что именно поэтому резину стоит менять в конце марта – начале апреля.

Россиянам не раз напоминали о штрафах в размере 500 рублей за использование зимой летней резины. Руководитель центра правопорядка по Москве и Подмосковью, юрист Александр Хаминский указывал, что езда на летних шинах зимой запрещена постановлением кабмина России, в котором указан список неисправностей, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств.

